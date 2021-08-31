12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

12 Dev Adam'ın 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

İLK 3 SIRA ÜST TURA YÜKSELECEK

G Grubu'nda mücadele edecek olan milliler, Yunanistan, Büyük Britanya ve Belasur ile eşleşti.

Gruplarda ilk 3 sırayı alanlar bir üst eleme turuna yükselecek.

İkinci tur grubunda ilk üç sırada yer alanlar Dünya Kupası bileti alacak.