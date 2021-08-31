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    12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu

    A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 14:29
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 14:41
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    12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu

    12 Dev Adam'ın 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

    İLK 3 SIRA ÜST TURA YÜKSELECEK

    G Grubu'nda mücadele edecek olan milliler, Yunanistan, Büyük Britanya ve Belasur ile eşleşti.

    Gruplarda ilk 3 sırayı alanlar bir üst eleme turuna yükselecek.

    İkinci tur grubunda ilk üç sırada yer alanlar Dünya Kupası bileti alacak.

    12 Dev Adam ın rakipleri belli oldu #1

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