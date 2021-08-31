- Haberler
- Basketbol Haberleri
- 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 14:29
- Güncelleme : 31.08.2021 - 14:41
12 Dev Adam'ın 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.
İLK 3 SIRA ÜST TURA YÜKSELECEK
G Grubu'nda mücadele edecek olan milliler, Yunanistan, Büyük Britanya ve Belasur ile eşleşti.
Gruplarda ilk 3 sırayı alanlar bir üst eleme turuna yükselecek.
İkinci tur grubunda ilk üç sırada yer alanlar Dünya Kupası bileti alacak.