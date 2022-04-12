Petrol
102.41
3.99%
Euro
15.96
-0.06%
Dolar
14.67
0.04%
Altın
930.02
0.96%
Borsa
2461
0.49%
Bitcoin
596.698
-1.80%
BTXN Coin
31.72
2.98%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C
    12 Dev Adam'ın yeni hocası Ergin Ataman

    12 Dev Adam'ın yeni hocası Ergin Ataman

    A Milli Erkek Basketbol takımının yeni Başantrenörü Ergin Ataman, perşembe günü resmi imzayı atacak.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 14:59
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 16:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    A Milli Takım'da 2020'de göreve getirilen başantrenör Orhun Ene ile 4 Nisan'da yollar ayrılmıştı. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ergin Ataman oldu.

    Daha önce de çalıştırmıştı

    Ataman, hem Anadolu Efes'i hem de A Milli Takımı çalıştıracak. Ergin Ataman, 2014-2016 yılları arasında A Milli Takımı çalıştırmıştı.

    Deneyimli çalıştırıcının, perşembe günü saat 11.00'de resmi imzayı atması bekleniyor.

    12 Dev Adam ın yeni hocası Ergin Ataman #1

    Ergin Ataman kimdir?

    Koçluk kariyerine 1996 yılında Türk Telekom ile başlayan Ergin Ataman sırasıyla; Pınar Karşıyaka, Efes Pilsen, Montepaschi Siena, Ülkerspor, Climamio Bologna, Beşiktaş, Efes Pilsen, Beşiktaş, Galatasaray takımlarının koçluğunu yapmıştı Ataman, 2017 yılından bu yana Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın antrenörlüğünü yapıyor.

    Anadolu Efes, Euroleague 2021 sezonunda Ergin Ataman önderliğinde Final Four'da zafere ulaşarak kupayı Fenerbahçe'nin ardından ikinci kez ülkemize getirmeyi başarmıştı.

    12 Dev Adam ın yeni hocası Ergin Ataman #2


    İlginizi Çekebilir

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    AK Parti, öğrenci zammının geri çekilmesi için teklif verdi
    Gündem

    AK Parti, öğrenci zammının geri çekilmesi için teklif verdi

    Tunceli'deki Türk Yıldızları gösterisine toz taşınımı engeli
    Yaşam

    Tunceli'deki Türk Yıldızları gösterisine toz taşınımı engeli

    Görüş Bildir