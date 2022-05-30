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    A Milli Erkek Basketbol Takımının aday kadrosu açıklandı

    A Milli Erkek Basketbol Takımının, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın 25 kişilik aday kadrosu belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 22:27
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    A Milli Erkek Basketbol Takımının aday kadrosu açıklandı

    Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz Pazar günü deplasmanda oynanacak mücadelenin aday kadrosunda şu isimler yer aldı:

    Buğrahan Tuncer, Davis Larkin, Yiğitcan Saybir, Erten Gazi, Egemen Güven (Anadolu Efes), Kartal Özmızrak, Erkan Yılmaz (Bahçeşehir Koleji), Furkan Haltalı, Egehan Arna (Beşiktaş Icrypex), Doğuz Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Nef), Berkan Durmaz (Pınar Karşıyaka), Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan (Tofaş), Berk Demir (Türk Telekom), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Sertaç Şanlı (Barcelona), Alperen Şengün (Houston Rockets), Ömer Faruk Yurtseven (Miami Heat), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers).


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