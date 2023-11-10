15 sayılık farkı koruyamayan Fenerbahçe, Partizan'a kaybetti

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Turkish Airlines EuroLeague'in 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Sırbistan'da Partizan deplasmanına çıktı.
15 sayı geriden gelen Zeljko Obradovic'in ekibi mücadeleyi 85-84'lük skorla kazanmayı başardı.
Fenerbahçe ikinci yenilgisini aldı
Partizan'da Frank Kaminsky, 15 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken Fenerbahçe'de Nigel Hayes-Davis'in 23 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
Temsilcimiz bu sonuçla birlikte EuroLeague'de ikinci yenilgisini aldı.
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