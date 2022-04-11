Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

enerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 34. haftasında, Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34. hafta maçında Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşılaşacak.

Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu artık sona gelirken, Fenerbahçe Beko bu maçı kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Sezonu 12. sırada bitirerek hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi moralli bir kapanış yapmak istiyor.

Fenerbahçe Beko'nun son maçını kaçırmak istemeyenler ise "Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

Fenerbahçe Beko - Tel Avivi maçı ne zaman?

Fenerbaçe Beko - Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı 13 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Maç saat 19:30'da başlayacak. Mücadele, beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak.

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