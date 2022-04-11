Petrol
100.98
-1.75%
Euro
16.10
0.32%
Dolar
14.74
-0.02%
Altın
923.37
-0.01%
Borsa
2420
1.13%
Bitcoin
627.400
-1.22%
BTXN Coin
31.78
-1.54%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    enerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 34. haftasında, Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta?
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 10:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

    Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34. hafta maçında Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşılaşacak.

    Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu artık sona gelirken, Fenerbahçe Beko bu maçı kazanmanın hesaplarını yapıyor.

    Sezonu 12. sırada bitirerek hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi moralli bir kapanış yapmak istiyor.

    Fenerbahçe Beko'nun son maçını kaçırmak istemeyenler ise "Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

    Fenerbahçe Beko - Tel Avivi maçı ne zaman?

    Fenerbaçe Beko - Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı 13 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Maç saat 19:30'da başlayacak.  Mücadele, beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak.

    Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    5 takım play-off'u garantiledi

    • Barcelona
    • Olimpiakos
    • Real Madrid
    • Olimpia Milano
    • Maccabi Tel Aviv

    İlginizi Çekebilir

    Kim Min-Jae ve İrfan Can Kahveci'nin güldüren diyaloğu
    Futbol

    Kim Min-Jae ve İrfan Can Kahveci'nin güldüren diyaloğu

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    10 Nisan Pazar 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
    Futbol

    10 Nisan Pazar 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Görüş Bildir