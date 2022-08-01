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    18 yaş altı basketbolcular Avrupa'da ilk yenilgiyi İspanya'ya karşı aldı

    FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Türkiye, İspanya'ya 64-56 yenildi.
    • 01.08.2022 - 00:11
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    18 yaş altı basketbolcular Avrupa'da ilk yenilgiyi İspanya'ya karşı aldı

    Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve İzmir'de oynanan karşılaşmada sadece 1 sayı üretebildiği ilk periyodu 12 sayı farkla 13-1 geride kapatan Türkiye, devreyi 27-24 yenik tamamladı. Üçüncü periyodu 47-38 galip tamamlayan İspanya, müsabakayı 64-56 kazandı.

    AA'nın haberine göre; ilk yenilgisini alan Türkiye, gruptaki son maçında yarın Almanya ile karşılaşacak.

    18 yaş altı basketbolcular Avrupa da ilk yenilgiyi İspanya ya karşı aldı #1

    Türkiye: 56 - İspanya: 64

    Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

    Hakemler: Martin Vulic (Hırvatistan), Beniamino Manuel Attard (İtalya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

    18 yaş altı basketbolcular Avrupa da ilk yenilgiyi İspanya ya karşı aldı #2

    Türkiye: Arda Sivas 14, Tan Yıldızoğlu 1, Karahan Efeoğlu 5, Berke Büyüktuncel 20, Samet Yiğitoğlu 5, Özgür Cengiz, Hamza Mestoğlu 10, Eray Büyükcangaz, Efe Demirel, Kerem Konan 1

    18 yaş altı basketbolcular Avrupa da ilk yenilgiyi İspanya ya karşı aldı #3

    İspanya: Villar 10, Rodriguez 17, Pinedo 4, Garcia 2, Almansa 16, Cebrian 3, Moreno, Iglesias 6, Garuba 2, Gomez 4, Onuetu

    18 yaş altı basketbolcular Avrupa da ilk yenilgiyi İspanya ya karşı aldı #4

    1. Periyot: 1-13

    Devre: 24-27

    3. Periyot: 38-47

    5 faulle çıkan: 33.38 Eray Büyükcangaz (Türkiye)

    18 yaş altı basketbolcular Avrupa da ilk yenilgiyi İspanya ya karşı aldı #5

    18 yaş altı basketbolcular Avrupa da ilk yenilgiyi İspanya ya karşı aldı #6


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