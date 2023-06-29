19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıktı Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA Dünya Kupası son 16 turunda Mısır'ı 72-53 yenerek çeyrek finale yükseldi.

AA & Ensonhaber

FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda mücadele eden 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, son 16 turunda Debrecen'deki Olah Gabor Arena'da Mısır'la karşılaştı.

Baştan sona üstün bir performans sergilediği mücadelede rakibini 72-53'lük skorla 19 sayı farkla yenen ay-yıldızlılar, turnuvada son 8 takım arasına kaldı. Milliler, çeyrek finalde 30 Haziran Cuma günü, Kanada ile karşı karşıya gelecek.

En skorer Özgür Cengiz oldu

Milli takımda Özgür Cengiz 12, Tan Yıldızoğlu 10 sayıyla oynarken, Samet Yiğitoğlu 8 sayı, 16 ribauntla maçı tamamladı.