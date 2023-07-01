19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda yarı finalde

AA
Macaristan’ın Debrecen kentindeki 19 Yaş Altı Erkek Basketbol FIBA Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye ile Kanada karşı karşıya geldi.
Baştan sona üstün bir performans sergilediği mücadelede rakibini 24 sayı farkla yenen ay-yıldızlılar, turnuvada son 4 takım arasına kaldı.
Milliler, yarı finalde bu akşam TSİ 21.00'de İspanya ile karşı karşıya gelecek.
Maçın MVP'si Karahan Efeoğlu
Milli takımda Karahan Efeoğlu 27, Arda Sivas 18, Samet Yiğitoğlu 17 sayıyla oynadı. Maçın kazanılmasında önemli bir rol oynayan Karahan Efeoğlu maçın MVP'si seçildi.