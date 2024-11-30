2 uzatmalı maçta TOFAŞ, Manisa Basket'i yendi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde TOFAŞ ile Manisa Basket karşı karşıya geldi.
Muradiye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazananı uzatmalar belirledi.
Normal süresi 89-89 eşitlikle tamamlanan maçta TOFAŞ, Manisa Basket'i 2 uzatma periyodu sonunda 109-106'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
SKOR DAĞILIMI
Manisa Basket: Pickett 19, Chiozza 15, Leon Apaydın 3, Saben Lee 30, White Jr 9, Buğra Çal, Besson 18, Thomas 12, Yunus Emre Sonsırma
TOFAŞ: Reed 27, Perez 21, Trifunovic 15, Demircan Demir, Pasecniks 7, Özgür Cengiz, Yiğitcan Saybir 6, Tolga Geçim 17, Berk Demir 3, Cem Küçüközkan, Bankston 13
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