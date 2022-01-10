Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 20. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 21. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Koronavirüs yüzünden Real Madrid, Kızıl Yıldız ve ALBA Berlin maçları ertelenen Fenerbahçe, Olympiakos karşısında galibiyet arayacak.

Gidişattan memnun olmayan Fenerbahçe taraftarı takımından galibiyet beklerken, maçın detayları araştırılmaya başlandı.

Taraftarlar bu kapsamda, "Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

FENERBAHÇE BEKO - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague'in 20. haftasında 11 Ocak 2022 Salı günü yarın yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'u ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE 10.SIRADA

Koronavirüs vakaları nedeniyle birçok maçın ertelendiği organizasyonda 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, averajla 10. sırada yer alıyor.

Çıktığı müsabakaların 12'sini kazanan ve 5'inden mağlup ayrılan Olympiakos ise 3. basamakta bulunuyor.