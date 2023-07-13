20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı çeyrek finalde A Milli Takımımız, FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Karadağ’ı 73-68 mağlup etti ve çeyrek finalde Yunanistan’ın rakibi oldu.

AA Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Karadağ ile karşı karşıya geldi. Heraklion Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu 18-17 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, ikinci çeyrekte farkı açtı ve soyunma odasına 40-28 üstün gitti. Rakibimiz Yunanistan Üçüncü periyodu 49-44 önde geçen genç milliler, karşılaşmadan 73-68 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan ile mücadele edecek.