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    2022 Kadınlar Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak?

    Türkiye Basketbol Federasyonu 2022 Kadınlar Türkiye Kupası heyecanı artık başlıyor. Peki, 2022 Kadınlar Türkiye Kupası maçları ne zaman, nerede oynanacak?
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 17:38
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    2022 Kadınlar Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak?

    Fenerbahçe Safiport, Galatasaray, Nesibe Aydın, Bursa Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor ve Botaş'ın mücadele edeceği turnuva başlıyor.

    Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen takımlar, çıkacakları mücadeleyi kazanmak için ter dökecek.

    Mersin'de, Yenişehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde başlayacak olan 2022 Kadınlar Türkiye Kupası'na ilişkin detaylar ise gündem oldu.

    Maçları merak edenleri, "2022 Kadınlar Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak?" sorusunu gündeme taşıdı.

    Peki, 2022 Kadınlar Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak? İşte yanıtı...

    2022 KADINLAR TÜRKİYE KUPASI NE ZAMAN?

    Türkiye Basketbol Federasyonu 2022 Kadınlar Türkiye Kupası Mersin'de, Yenişehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

    22-26 Mart tarihleri arasında düzenlenecek turnuva için ligin en iyi takımları karşı karşıya gelecek.

    22 Mart günü Nesibe Aydın - Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak turnuvada, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından 24 Mart günü yarı final heyecanı yaşanacak. Kadınlar Türkiye Kupası’nda final karşılaşmasının tarihi ise 26 Mart günü.

    2022 Kadınlar Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak? #1


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