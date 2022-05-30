2022 NBA final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç takvimi...

2022 NBA final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç takvimi...

Basketbol tutkunlarının merakla beklediği NBA final maçlarının günü ve saati belli oldu. Peki NBA finalleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2022 NBA final takvimi...

Dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından ABD profesyonel basketbol ligi National Basketball Association (NBA) final maçı takvimi belli oldu.

NBA Doğu Konferansı finali yedinci maçında Miami Heat'i 100-96 yenen Boston Celtics adını finale yazdırdı.

2010 yılından sonra ilk kez konferans şampiyonu olan Celtics, NBA finalinde Golden State Warriors'un rakibi oldu.

Basketbol severler, final maçı takvimini kaçırmamak için detayları sorguluyor. NBA final maçları ne zaman sorusu, spor gündeminde yer alıyor.

Peki NBA final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye saati ile NBA final takvimi...

2022 NBA final maçları ne zaman, saat kaçta?

1. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 3 Haziran Çarşamba TSİ: 04.00

2. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 6 Haziran Pazartesi TSİ: 03.00

3. maç: Golden State Warriors - Boston Celtics 9 Haziran Perşembe TSİ: 04.00

4. maç: Golden State Warriors - Boston Celtics 11 Haziran Cumartesi TSİ: 04.00

5. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 14 Haziran Salı TSİ: 04.00 (Gerekirse)

6. maç: Golden State Warriors - Boston Celtics 17 Haziran Cuma TSİ: 04.00 (Gerekirse)

7. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 20 Haziran Pazartesi TSİ: 03.00 (Gerekirse)

NBA final maçları hangi kanalda?

2022 NBA Finalleri SSport'tan canlı olarak yayınlanacak.