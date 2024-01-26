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2024 NBA All-Star'da ilk beşler belirlendi

2024 NBA All-Star'da ilk beşler belirlendi 2024 NBA All-Star maçına ilk beşte başlayacak oyuncular, yapılan oylama sonucunda belli oldu. Buna göre LeBron James Batı Konferansı Takımı'nın, Giannis Antetokounmpo da Doğu Konferansı Takımı'nın kaptanlığını yapacak.