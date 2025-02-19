2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda torbalar belirlendi

AA & Ensonhaber

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası kura çekiminde torbalar belli oldu.

Kura çekimi Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Stavros Niarchos Vakfı Kültür Merkezi'nde 8 Mart'ta yapılacak.

TÜRKİYE, 2. TORBADA YER ALACAK

Türkiye, Almanya, İtalya ve Çekya ile birlikte kuraya 2. torbadan katılacak.

Son şampiyon Belçika, dört kez şampiyon olan İspanya, 2015 ve 2021 yıllarında zafere ulaşan Sırbistan ve 2009 şampiyonu Fransa ise ilk torbada yer alacak.

40. KEZ YAPILACAK

Bu yıl 40. kez düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 18-29 Haziran tarihlerinde Almanya, Çekya, Yunanistan ve İtalya'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek.

TORBALAR

Kura çekimindeki dört torba şu şekilde:

1. Torba: Fransa, İspanya, Belçika, Sırbistan

2. Torba: Türkiye, Almanya, İtalya, Çekya

3. Torba: Karadağ, Büyük Britanya, Yunanistan, Slovenya

4. Torba: İsveç, Portekiz, Litvanya, İsviçre