2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın kura çekimi 8 Mart'ta yapılacak

AA & Ensonhaber

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kura çekimi, 8 Mart Cumartesi günü yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Stavros Niarchos Vakfı Kültür Merkezi'nde organize edilecek kura çekimi TSİ 21.00'de başlayacak.

TÜRKİYE 2. TORBADA

Türkiye, toplam 16 ülkenin katılacağı organizasyonda İtalya, Almanya ve Çekya ile birlikte 2. torbada yer alıyor.

Kura çekimi, FIBA'nın YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

18-29 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

Bu yıl 40. kez düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 18-29 Haziran tarihlerinde Almanya, Çekya, Yunanistan ve İtalya'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek.

KURA ÇEKİMİNDEKİ DÖRT TORBA

1. torba: İspanya, Fransa, Belçika, Sırbistan

2. torba: Türkiye, İtalya, Almanya, Çekya

3. torba: Büyük Britanya, Karadağ, Slovenya, Yunanistan

4. torba: İsveç, Litvanya, Portekiz, İsviçre