2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipleri belirlendi

AA & Ensonhaber

2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipliği yapacak ülkeler kesinleşti.

İstanbul'da gerçekleştirilen FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Belçika'nın Antwerp ve İsveç'in Stockholm kentleri, grup aşamasının ev sahipleri olarak seçildi.

Finlandiya ve Litvanya, 16-27 Haziran 2027 tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için daha önce ev sahibi ülkeler olarak açıklanmış ve sırasıyla Espoo ve Vilnius şehirleri belirlenmişti.

Belçika ve İsveç'in adaylıkları ise ek ilgiye yönelik başvuru süreci uzatıldıktan sonra onaylandı.

GRUP AŞAMALARI 4 ŞEHİRDE DÜZENLENECEK

Şampiyonada grup aşaması karşılaşmaları dört şehirde gerçekleştirilecek, final aşaması ise Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak.

"DÖRT OLAĞANÜSTÜ EV SAHİBİMİZ VAR"

FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Belçika ve İsveç'i şampiyonanın ev sahiplerine eklemekten mutluluk duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Finlandiya ve Litvanya ile birlikte, şimdi unutulmaz bir etkinlik sunacak dört olağanüstü ev sahibimiz var. Bu ülkelerin deneyimleri, basketbola olan tutkuları ve kadın basketbolunun büyümesine bağlılıkları, EuroBasket'in 2027'de inanılmaz bir turnuva olmasını sağlayacak.

"BU KADAR GÜÇLÜ BİR İLGİ GÖRMEK ÖZELLİKLE İLHAM VERİCİ"

FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak da şu değerlendirmede bulundu: