235 gün sonra sahalara dönen Ja Morant, Grizzlies'e galibiyeti getirdi NBA'de Memphis Grizzlies, Smoothie King Center'da karşılaştığı New Orleans Pelicans’ı, cezasının ardından 235 gün sonra parkeye çıkan Ja Morant'in son saniye basketiyle 115-113’lük skorla mağlup etti.

İHA

NBA’de normal sezon 4 karşılaşmayla devam etti.

Memphis Grizzlies, deplasmanda karşı karşıya geldiği New Orleans Pelicans’ı, Ja Morant'in son saniye basketiyle 115-113’lük skorla mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı.

Ligde 5 maç sonra kazanan Memphis'te cezası nedeniyle 235 gün sonra parkeye çıkan Ja Morant, 34 sayı, 8 asist ve 6 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarı oldu.

Takımda ayrıca Jaren Jackson Jr. 24 sayı ve Desmond Bane da 21 sayıyla katkı verdi.

Ligdeki 12. yenilgisini alan New Orleans'ta ise Brandon Ingram 34 sayı, 6 asist ve Jonas Valanciunas 22 sayı, 14 ribaundluk performans sergilese de galibiyete yetmedi.

Cedi Osman 10 sayı ile oynadı

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs ise deplasmanda karşılaştığı Milwaukee Bucks'a 132-119'luk skorla mağlup oldu ve 22. yenilgisini aldı.

Bu sezon üst üste 5. toplamda da 20. galibiyetini elde eden Milwaukee’de Damian Lillard 40 sayı, 4 asist ve Bobby Portis 23 sayı, 10 ribaund ile oynarken, Giannis Antetokounmpo da 11 sayı, 16 asist ve 14 ribaund ile triple double yaptı.

San Antonio'da ise Keldon Johnson 28 sayı, 12 ribaund, Zach Collins 22 sayı, 8 ribaund ile müsabakayı tamamladı. Cedi Osman da parkede 19 dakika kalırken, 10 sayı, 2 ribaund ve 1 asistle katkı verdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 113-115

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 132-119

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 109-104

Golden State Warriors-Boston Celtics: 132-126 (uzatmada)

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)