36. Cumhurbaşkanlığı Kupasının sahibi Anadolu Efes

36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Maça etkili başlayan taraf Anadolu Efes oldu.

Özellikle dış atışlarda yüksek yüzde yakalayan Anadolu Efes, Beaubois ve Zicic önderliğinde ilk çeyreği 23-15 önde kapadı.

İkinci çeyrek

İkinci çeyreğe iki takımda hücum anlamında oldukça zorlanarak başladı.

Fenerbahçe, Guduric ile sayılar bulurken Anadolu Efes, pota altından Zicic ile etkili oldu ve çeyreğin bitimine üç dakika kala farkı çift hanelere çıkardı (31-20).

Farkı giderek açmayı başaran Anadolu Efes, soyunma odasına 42-23 önde gitti.

Üçüncü çeyrek

Üçüncü çeyrek, ikinci çeyreğe benzer bir senaryoda başladı.

Hücumda istediği ritmi bulamayan Anadolu Efes ve Fenerbahçe bu çeyrekte toplamda 25 sayı üretebildi ve son çeyreğe Anadolu Efes'in 18 sayılık üstünlüğüyle 54-36'lık skorla gidildi.

Kupasının sahibi Anadolu Efes

Dördüncü çeyrekte karşılıklı sayılar gelirken, Fenerbahçe bitime üç dakika kala bulduğu üç sayılık basketle uzun bir aradan sonra farkı tek haneye indirdi (64-55).

Taktik fauller sonrasında Anadolu Efes aradaki farkın daha da kapanmasına izin vermedi ve parkeden 71-62'lik skorla galip ayrılarak 13. kez bu kupada mutlu sona ulaştı.

Anadolu Efes'te Ante Zizic 22 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.