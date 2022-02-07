Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 26. hafta maçında Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 26. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Turkish Airlines EuroLeague 25. hafta maçında daha önce Fenerbahçe Beko'nun yendiği Asvel'i yenen Efes, bu maçtan yine en iyi skorla ayrılmak istiyor.

Maçı kaçırmak istemeyenler ise "Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

ANADOLU EFES - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Olympiakos-Anadolu Efes Maçı, 10 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Olympiakos ve Anadolu Efes, karşı karşıya geleceği THY Euroleague maçı, Pire'da, Barış ve Dostluk Salonu Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22:00'de yayınlanacak.

Olympiakos ile Anadolu Efes arasındaki THY Euroleague maçı, Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV kanal(lar)ından naklen verilecek.

8 ŞUBAT SALI

20.00 | Frutti Extra Bursaspor – Promitheas | 7DAYS EuroCup

20.45 | Fenerbahçe Beko – Real Madrid | Turkish Airlines EuroLeague

22.30 | NutriBullet Treviso – TOFAŞ | Basketbol Şampiyonlar Ligi

9 ŞUBAT ÇARŞAMBA

17.00 | Bahçeşehir Koleji – Avtodor Saratov | FIBA Europe Cup

20.00 | Galatasaray NEF – JDA Dijon | Basketbol Şampiyonlar Ligi

20.00 | Türk Telekom – Joventut Badalona | 7DAYS EuroCup

23.00 | BAXI Manresa – Darüşşafaka | Basketbol Şampiyonlar Ligi

10 ŞUBAT PERŞEMBE