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    LeBron James, NBA tarihine geçti

    Los Angeles Lakers’ın yıldız oyuncusu LeBron James, 36 bin 947 sayı ile NBA tarihinin en skorer 2. oyuncusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 14:44
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    LeBron James, NBA tarihine geçti

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA), gece oynanan 4 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers, deplasmanda Washington Wizard’a 127-119 mağlup olurken LeBron James tarihe geçti.

    Mücadelede 38 sayı kaydeden LeBron, NBA kariyerinde toplam 36 bin 947 sayıya ulaşarak NBA tarihinin en skorer ikinci oyuncusu olmayı başardı.

    LeBron James, NBA tarihine geçti #1

    ZİRVEDE KERİM ABDÜLCABBAR VAR

    37 yaşındaki yıldız oyuncu, tüm zamanların en iyi 4 numaralarından biri olarak gösterilen Karl Malone’yi geride bırakarak en skorer ikinci oyuncu olurken listenin zirvesinde 38 bin 387 sayı ile Kerim Abdülcabbar bulunuyor.

    LeBron James, NBA tarihine geçti #2

    GECENİN SONUÇLARI

    • Bucks: 119 - Timberwolves: 138
    • Mavericks: 108 - Hornets: 129
    • Pistons: 109 - Cavaliers: 113
    • Lakers: 119 - Wizards: 127

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