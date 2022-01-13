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    Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Andolu Efes, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 21. hafta maçında İspanya temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 14:19
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    Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

    Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. hafta maçında İspanya temsilcisi Bacelona ile karşı karşıya gelecek.

    Bu sezon inişli-çıkışlı bir grafik çizen Anadolu Efes, Barcelona'yı yenerek yoluna devam etmek istiyor.

    Anadolu Efes - Barcelona maçını izlemek isteyenler ise "Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

    ANADOLU EFES - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Barcelona - Anadolu Efes maçı karşılaşması 13 Ocak 2022 Perşembe günü yani bugün saat 23:00'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.

    Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    "BU MAÇI KAZANMAMIZ İÇİN.."

    Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre görüşlerini paylaşan Ergin Ataman, şu sözleri dile getirdi:

    Barcelona’da bu maçı kazanmamız için onların sertliğine mental ve fiziksel olarak karşılık vermeliyiz. İstanbul’da uzatma bölümü sonucunda kaybettiğimiz maçın rövanşını alacağız."


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