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Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 13.01.2022 - 14:18
- Güncelleme : 13.01.2022 - 14:19
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. hafta maçında İspanya temsilcisi Bacelona ile karşı karşıya gelecek.
Bu sezon inişli-çıkışlı bir grafik çizen Anadolu Efes, Barcelona'yı yenerek yoluna devam etmek istiyor.
Anadolu Efes - Barcelona maçını izlemek isteyenler ise "Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
ANADOLU EFES - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Barcelona - Anadolu Efes maçı karşılaşması 13 Ocak 2022 Perşembe günü yani bugün saat 23:00'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.
"BU MAÇI KAZANMAMIZ İÇİN.."
Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre görüşlerini paylaşan Ergin Ataman, şu sözleri dile getirdi:
Barcelona’da bu maçı kazanmamız için onların sertliğine mental ve fiziksel olarak karşılık vermeliyiz. İstanbul’da uzatma bölümü sonucunda kaybettiğimiz maçın rövanşını alacağız."