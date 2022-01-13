Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Andolu Efes, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 21. hafta maçında İspanya temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. hafta maçında İspanya temsilcisi Bacelona ile karşı karşıya gelecek.

Bu sezon inişli-çıkışlı bir grafik çizen Anadolu Efes, Barcelona'yı yenerek yoluna devam etmek istiyor.

Anadolu Efes - Barcelona maçını izlemek isteyenler ise "Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

ANADOLU EFES - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona - Anadolu Efes maçı karşılaşması 13 Ocak 2022 Perşembe günü yani bugün saat 23:00'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.

"BU MAÇI KAZANMAMIZ İÇİN.."

Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre görüşlerini paylaşan Ergin Ataman, şu sözleri dile getirdi:

Barcelona’da bu maçı kazanmamız için onların sertliğine mental ve fiziksel olarak karşılık vermeliyiz. İstanbul’da uzatma bölümü sonucunda kaybettiğimiz maçın rövanşını alacağız."