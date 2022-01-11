Euro
15.6917
-0.05%
Dolar
13.8005
-0.05%
Altın
808.5720
-0.02%
Borsa
2,046.03
0.04%
Bitcoin
593.391
1.29%
BTXN Coin
34.03
1.64%
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    Fenerbahçe EuroLeague'de Olympiakos'u yendi

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u mağlup etti.
    • AA
    • 11.01.2022 - 23:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe EuroLeague'de Olympiakos'u yendi

    İki takımın da boyalı alanı etkili kullandığı ilk periyodu Olympiakos 17-11 önde tamamladı.

    İKİNCİ PERİYOT

    İkinci çeyreğin başında 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 12. dakikada öne geçti: 18-17. Kalan bölümde dış atışlardan sarı-lacivertli ekibin bulduğu 2 isabete 4 basketle karşılık veren Olympiakos, soyunma odasına 39-36 üstün gitti.

    Fenerbahçe EuroLeague de Olympiakos u yendi #1

    ÜÇÜNCÜ PERİYOT

    Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden 7 isabet sağlayan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 66-59 önde girdi.

    Fenerbahçe EuroLeague de Olympiakos u yendi #2

    SON PERİYOT

    Dördüncü çeyrekte de üstün oyununu sürdüren ve 8-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler, 32. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 74-59. Kalan sürede Melih Mahmutoğlu ile dış atışlardan art arda basketler bulan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 94-80 galip ayrıldı.

    Fenerbahçe EuroLeague de Olympiakos u yendi #3

    Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, 18. dakikada hakeme yoğun itirazları nedeniyle üst üste 2 teknik faulün ardından tribüne gönderildi.

    Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda son 6 maçta 5'inci, toplamda ise 8'inci galibiyetini aldı. Olympiakos ise 6'ncı mağlubiyetini yaşadı.

    Fenerbahçe EuroLeague de Olympiakos u yendi #4

    Fenerbahçe Beko: 94 - Olympiakos: 80

    Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

    Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Michele Rossi (İtalya)

    Fenerbahçe Beko: Henry 11, Şehmus Hazer 5, Pierre 14, Polonara 15, Ahmet Düverioğlu 1, Guduric 11, Booker 12, İsmet Akpınar 1, Metecan Birsen 5, Melih Mahmutoğlu 17, Floyd 2

    Fenerbahçe EuroLeague de Olympiakos u yendi #5

    Olympiakos: Walkup 5, Dorsey 14, Papanikolaou 12, Vezenkov 5, Fall 6, Sloukas 14, McKissic 2, Printezis 12, Larentzakis, Martin 10

    1. Periyot: 11-17

    Devre: 36-39

    3. Periyot: 66-59

    Beş faulle çıkanlar: 37.04 Guduric, 39.57 İsmet Akpınar (Fenerbahçe Beko)


    Görüş Bildir