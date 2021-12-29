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Anadolu Efes - UNICS Kazan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - UNICS Kazan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Andolu Efes, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 18. hafta maçında Rus ekibi UNICS Kazan ile karşılaşacak. Peki, Anadolu Efes - UNICS Kazan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?