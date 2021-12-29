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Anadolu Efes - UNICS Kazan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 29.12.2021 - 14:56
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Rusya temsilcisi UNICS Kazan ile karşı karşıya gelecek.
Anadolu Efes - UNICS Kazan basketbol maçını takip etmek isteyen basketbolseverler, karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Peki, Anadolu Efes - UNICS Kazan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Anadolu Efes - UNICS Kazan maçına dair detaylar...
ANADOLU EFES - UNICS KAZAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - UNICS Kazan EuroLeague maçı, 30 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.
Kazan kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanacak Anadolu Efes - UNICS Kazan maçı, BeIN Sports 3 ve Bilyoner TV'den naklen yayınlanacak. Sporseverler, bu karşılaşmayı her iki platformdan da şifreli olarak izleyebilecek.
Ligde oynadığı 17 müsabakada 9 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 8. sırada yer alıyor.
Euroleague'de çıktığı maçların 10'unu kazanan ve 7'sinden mağlup ayrılan UNICS Kazan ise 6. basamakta bulunuyor.
İki takım, THY Euroleague'de 6. kez karşı karşıya gelecek. Oynanan 5 müsabakanın 4'ünü Anadolu Efes kazanırken, 1'inden ise UNICS Kazan galip ayrıldı.