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12 Dev Adam, Yunanistan'a mağlup oldu

12 Dev Adam, Yunanistan'a mağlup oldu

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan ve bu kapsamda hazırlıklarına devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Akropolis Turnuvası'ndaki üçüncü maçında Yunanistan'a 89-80 mağlup oldu.