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- 12 Dev Adam, Yunanistan'a mağlup oldu
12 Dev Adam, Yunanistan'a mağlup oldu
- 20.08.2022 - 14:41
EuroBasket 2022 öncesi düzenlenen Akropolis Turnuvası’nın üçüncü ve son mücadelesinde Türkiye A Milli Basketbol Takımımız, ev sahibi Yunanistan ile OAKA’da karşı karşıya geldi.
Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Yunanistan, son çeyrekteki etkili hücum performansıyla maçtan 89-80 galip ayrıldı.
Bu sonuçla milli takımımız, turnuvadaki 3. ve son karşılaşmasında 2. mağlubiyetini almış oldu. Ev sahibi Yunanistan ise turnuvadaki tüm maçlarını kazandı.
Yunanistan Milli Takımı’nın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo, belinden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bu müsabakada forma giymedi.
Ergin Ataman, diskalifiye edildi
Milli takımımızın başantrenörü Ergin Ataman, 3. çeyreğin bitimine 4 dakika, 13 saniye kala aldığı 2. teknik faul sebebiyle mücadeleden diskalifiye edildi.
Türkiye’de Furkan Korkmaz 22 sayı, 10 ribaund; Alperen Şengün 10 sayı, 8 ribaund, 7 asist; Şehmus Hazer 10 sayı, 3 asist; Cedi Osman 17 sayı, 6 ribaundla oynadı.
Yunanistan’da ise Kostas Antetokunmpo 17 sayı, 11 ribaund; Tyler Dorsey 16 sayı, 4 ribaund; Kostas Sloukas 10 sayı, 4 asist; Kostas Papanikolaou 13 sayı, 5 ribaundla mücadele etti.