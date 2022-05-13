NBA’de gecenin sonuçları

NBA’de yarı final heyecanı sürüyor. Miami Heat, Philadelphia 76ers’ı 99-90 yenerek konferans finaline yükselirken, Dallas Mavericks, Phoenix Suns’ı 113-86 yenerek seriyi son maça taşıdı.

NBA Doğu Konferansı yarı final 6. maçında Miami Heat, deplasmanda Philadelphia 76ers’ı 99-90 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve konferans finaline adını yazdırdı.

Miami’de all-star Jimmy Butler, 32 sayı 8 ribaunt 4 asistle maçın en skorer oyuncusu oldu.

Galibiyette Max Strus 20 sayı ve 11 ribaunt, P.J Tucker 12 sayı ve 9 ribaunt ile katkıda bulundu.

Phiadelphia’da ise Joel Embiid ve Tyrese Maxey’in 20 sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı.

Dallas seriyi bırakmıyor

NBA Batı Konferansı yarı final 6.maçında Dallas Mavericks, evinde ağırladığı Phoenix Suns’ı 113-86 yenerek seriyi 3-3'e getirerek son maça taşıdı.

Dallas’ta all-star Luka Doncic 33 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle maçın en skorer oyuncusu oldu.

Galibiyette Reggie Bullock 19 sayı 7 ribaunt, Jalen Brunson ise 18 sayı 2 asist ile öne çıktı.

Phoenix’te ise Deandre Ayton’un 21 sayı ve 11 ribauntlık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Gecenin sonuçları

Philadelphia 76ers 90 - 99 Miami Heat

Dallas Mavericks 113 - 86 Phoenix Suns