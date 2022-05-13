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    NBA’de gecenin sonuçları

    NBA’de yarı final heyecanı sürüyor. Miami Heat, Philadelphia 76ers’ı 99-90 yenerek konferans finaline yükselirken, Dallas Mavericks, Phoenix Suns’ı 113-86 yenerek seriyi son maça taşıdı.
    • 13.05.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 11:54
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    NBA’de gecenin sonuçları

    NBA Doğu Konferansı yarı final 6. maçında Miami Heat, deplasmanda Philadelphia 76ers’ı 99-90 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve konferans finaline adını yazdırdı.

    Miami’de all-star Jimmy Butler, 32 sayı 8 ribaunt 4 asistle maçın en skorer oyuncusu oldu.

    Galibiyette Max Strus 20 sayı ve 11 ribaunt, P.J Tucker 12 sayı ve 9 ribaunt ile katkıda bulundu.

    Phiadelphia’da ise Joel Embiid ve Tyrese Maxey’in 20 sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı.

    NBA’de gecenin sonuçları #1

    Dallas seriyi bırakmıyor

    NBA Batı Konferansı yarı final  6.maçında Dallas Mavericks, evinde ağırladığı Phoenix Suns’ı 113-86 yenerek seriyi 3-3'e getirerek son maça taşıdı.

    Dallas’ta all-star Luka Doncic 33 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle maçın en skorer oyuncusu oldu.

    Galibiyette Reggie Bullock 19 sayı 7 ribaunt, Jalen Brunson ise 18 sayı 2 asist ile öne çıktı.

    Phoenix’te ise Deandre Ayton’un 21 sayı ve 11 ribauntlık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

    NBA’de gecenin sonuçları #2

    Gecenin sonuçları

    Philadelphia 76ers 90 - 99 Miami Heat

    Dallas Mavericks 113 - 86 Phoenix Suns


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