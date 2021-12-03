- Haberler
- Basketbol Haberleri
- Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 03.12.2021 - 13:47
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Anadolu Efes 14. hafta maçında, İspanya temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
Anadolu Efes - Barcelona basketbol maçını takip etmek isteyen basketbolseverler, karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Peki, Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Anadolu Efes - Barcelona maçına dair detaylar...
ANADOLU EFES - BARCELONA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Anadolu Efes - Barcelona EuroLeague maçı, 3 Aralık 2021 Cuma günü oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.
Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.
ANADOLU EFES - BARCELONA EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?
Anadolu Efes - Barcelona EuroLeague maçı, BeIN Sports 3 ve Bilyoner TV'den naklen yayınlanacak. Sporseverler, bu karşılaşmayı her iki platformdan da şifreli olarak izleyebilecek.