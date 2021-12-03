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    Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Anadolu Efes, THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 14. hafta maçında, İspanya temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 13:47
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    Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

    Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Anadolu Efes 14. hafta maçında, İspanya temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

    Anadolu Efes - Barcelona basketbol maçını takip etmek isteyen basketbolseverler, karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

    Peki, Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Anadolu Efes - Barcelona maçına dair detaylar...

    ANADOLU EFES - BARCELONA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Anadolu Efes - Barcelona EuroLeague maçı, 3 Aralık 2021 Cuma günü oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

    Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

    Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    ANADOLU EFES - BARCELONA EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

    Anadolu Efes - Barcelona EuroLeague maçı, BeIN Sports 3 ve Bilyoner TV'den naklen yayınlanacak. Sporseverler, bu karşılaşmayı her iki platformdan da şifreli olarak izleyebilecek.

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