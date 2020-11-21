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    A Milli Basbetbol Takımı'nın başına Orhun Ene getirildi

    TBF, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Ufuk Sarıca'dan boşalan başantrenörlük koltuğunun yeni sahibinin Orhun Ene olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2020 - 14:15
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    A Milli Basbetbol Takımı'nın başına Orhun Ene getirildi

    A Milli Basketbol Takımı Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldı.

    ORHUN ENE İLE RESMİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

    Türkiye Basketbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varılmıştır.

    23 Kasım Pazartesi günü Orhun Ene ile resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadelerine yer verdi.

    A Milli Basbetbol Takımı nın başına Orhun Ene getirildi #1

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