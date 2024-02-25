A Milli Basketbol Takımı, İzlanda'yı yıktı

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2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu ikinci maçında Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takımımız ile Craig Pedersen'in çalıştırdığı İzlanda, karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne olurken kazanan son saniye basketiyle 76-75'lik skorla Milliler oldu.
Bu sonuçla birlikte grupta Türkiye ve İzlanda'nın puanı 3'e ulaştı.
Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya deplasmanda 87-80 mağlup olmuştu.
İzlanda ise gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 70-65 yenmişti.
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