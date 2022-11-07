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- A Milli Basketbol Takımı zorlu virajda
A Milli Basketbol Takımı zorlu virajda
- 07.11.2022 - 22:34
A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk tur eleme grubunda Yunanistan ve Büyük Britanya ile mücadele etti. Yunanistan'a iki maçta da yenilen A Milliler, Büyük Britanya'yı ise iki müsabakada da mağlup etti.
2 galibiyet, 4 yenilgimiz var
"12 Dev Adam", ilk eleme turunda aldığı iki galibiyeti bir üst eleme grubuna taşıdı. Ergin Ataman'ın ekibi, ikinci eleme turuna ise iyi bir başlangıç yapamadı.
Belarus deplasmanında 111 - 85 yenilen milliler, sahasında da Sırbistan'a 79-72 mağlup oldu. Milli takım, bu sonuçlarla ekim ayına grupta 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle girdi.
Kırmızı-beyazlılar, altı takımlı grupta tek galibiyetli Büyük Britanya'nın önünde beşinci sırada yer alıyor.
Grupta Letonya 5 galibiyetle lider durumda, Yunanistan ise 4 galibiyetle ikinci sırada konumlandı. Belçika ve Sırbistan ise 3'er galibiyetle 3 ve 4'üncü sıraları paylaşıyor. Grupta ilk 3 sırayı alan takımlar Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak.
Kalan 4 maçı da kazanmalıyız
AA'Nın haberine göre; Milli takım, Dünya Kupası'na katılmak için kalan 4 maçını da kazanması gerekiyor. Ekibimiz 11 Kasım Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 14 Kasım'da ise Belgrad'da Sırbistan karşısına çıkacak.
A Milliler, diğer 2 maçında ise şubat ayında Letonya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası bileti alamazsak ekibimiz 2025 Avrupa Şampiyonası'na kadar uluslararası turnuvalardan uzak kalacak.
Göksenin Köksal aday kadroda
A Milli Basketbol Takımı'nda Göksenin Köksal, aday kadroya dahil edildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Nef'in formasını giyen Göksenin Köksal, FIBA 2023 Dünya Kupası elemeleri ikinci tur I Grubu'nda Belçika ve Sırbistan ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna alındı.
Ay-yıldızlı ekip, 11 Kasım Cuma günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika, 14 Kasım Pazartesi günü de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.