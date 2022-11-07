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    A Milli Basketbol Takımı zorlu virajda

    A Milli Basketbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik 2 maça çıkacak.
    • 07.11.2022 - 22:34
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    A Milli Basketbol Takımı zorlu virajda

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk tur eleme grubunda Yunanistan ve Büyük Britanya ile mücadele etti. Yunanistan'a iki maçta da yenilen A Milliler, Büyük Britanya'yı ise iki müsabakada da mağlup etti.

    2 galibiyet, 4 yenilgimiz var

    "12 Dev Adam", ilk eleme turunda aldığı iki galibiyeti bir üst eleme grubuna taşıdı. Ergin Ataman'ın ekibi, ikinci eleme turuna ise iyi bir başlangıç yapamadı.
    Belarus deplasmanında 111 - 85 yenilen milliler, sahasında da Sırbistan'a 79-72 mağlup oldu. Milli takım, bu sonuçlarla ekim ayına grupta 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle girdi.

    Kırmızı-beyazlılar, altı takımlı grupta tek galibiyetli Büyük Britanya'nın önünde beşinci sırada yer alıyor.

    Grupta Letonya 5 galibiyetle lider durumda, Yunanistan ise 4 galibiyetle ikinci sırada konumlandı. Belçika ve Sırbistan ise 3'er galibiyetle 3 ve 4'üncü sıraları paylaşıyor. Grupta ilk 3 sırayı alan takımlar Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak.

    A Milli Basketbol Takımı zorlu virajda #1

    Kalan 4 maçı da kazanmalıyız

    AA'Nın haberine göre; Milli takım, Dünya Kupası'na katılmak için kalan 4 maçını da kazanması gerekiyor. Ekibimiz 11 Kasım Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 14 Kasım'da ise Belgrad'da Sırbistan karşısına çıkacak.

    A Milliler, diğer 2 maçında ise şubat ayında Letonya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası bileti alamazsak ekibimiz 2025 Avrupa Şampiyonası'na kadar uluslararası turnuvalardan uzak kalacak.

    Göksenin Köksal aday kadroda

    A Milli Basketbol Takımı'nda Göksenin Köksal, aday kadroya dahil edildi.

    Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Nef'in formasını giyen Göksenin Köksal, FIBA 2023 Dünya Kupası elemeleri ikinci tur I Grubu'nda Belçika ve Sırbistan ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna alındı.

    Ay-yıldızlı ekip, 11 Kasım Cuma günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika, 14 Kasım Pazartesi günü de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.


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