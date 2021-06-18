Euro
10.3723
-0.24%
Dolar
8.7307
0.13%
Altın
496.77
-0.07%
Borsa
1.391
-1.63%
Bitcoin
312.217
-5.30%
EXEN Coin
30.08
-4.44%
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C
    A Milli Basketbol Takımımız Rusya'yı farklı mağlup etti

    A Milli Basketbol Takımımız Rusya'yı farklı mağlup etti

    A Milli Erkek Basketbol Takımımız hazırlık mücadelesinde Rusya'yı 18 sayı farkla 80-62 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2021 - 21:52
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 22:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Kanada'nın Victoria şehrinde 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya'yı 80-62 yendi.

    A Milli Basketbol Takımımız Rusya yı farklı mağlup etti #1

    SON PERİYOTTA AÇILDIK

    Karşılaşmanın başında dış atışlarda başarılı olamayan milliler, ilk çeyreği 19-17 geride geçti. Sertaç ile pota altında ikinci periyotta etkili olan Türkiye, Doğuş ile çeyreğin son dakikası içinde bulduğu basketle 34-33 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla gitti.

    Maçın ikinci yarısında Alperen ve Cedi Osman'ı da etkili kullanan A Milli Takım, 3. periyodu 56-51 önde tamamladı.

    18 SAYI FARK ATTIK

    Son periyotta tüm oyuncularıyla etkili bir performans sergileyen Türkiye, karşılaşmayı 18 sayı farkla 80-62 kazandı.

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın hazırlık maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yine Rusya ile karşılaşacak.

    A Milli Basketbol Takımımız Rusya yı farklı mağlup etti #2

    A Milli Basketbol Takımımız Rusya yı farklı mağlup etti #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir