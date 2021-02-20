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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda'nın Hırvatistan'ı 65-57 yenmesiyle ilk üç sırada yer alarak Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde etti.
- AA
- 20.02.2021 - 22:03
- Güncelleme : 20.02.2021 - 22:10
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda'nın Hırvatistan'ı 65-57 yenmesiyle ilk üç sırada yer alarak Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde etti.
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