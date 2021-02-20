Euro
8.4638
0.36%
Dolar
6.9814
0.24%
Altın
400.02
0.55%
Borsa
1.56
0.9%
Bitcoin
399.522
3.86%
EXEN Coin
17.32
-1.64%
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C
    A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda'nın Hırvatistan'ı 65-57 yenmesiyle ilk üç sırada yer alarak Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde etti.
    • AA
    • 20.02.2021 - 22:03
    • Güncelleme : 20.02.2021 - 22:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda'nın Hırvatistan'ı 65-57 yenmesiyle ilk üç sırada yer alarak Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde etti.

    AYRINTILAR GELİYOR..

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir