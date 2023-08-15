A Milli Erkek Basketbol Takımı, grubu lider tamamladı

A Milli Erkek Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu'ndaki son maçında Ukrayna ile karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabaka çekişmeli başladı.

İlk çeyrek 25-25 beraberlikle geçilirken ikinci periyotta Ukrayna’nın üç sayılık isabetlerine boyalı alandaki performansıyla yanıt veren millilerimiz soyunma odasına 49-41 önde girdi.

Gruptan lider çıktık

Üçüncü çeyrekte ritmini bulan ay-yıldızlılar son periyoda 70-55 önde girdi ve salondan 85-72'lik galibiyetle ayrılarak gruptan lider olarak çıktı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu ilk dakikadan itibaren muhteşem oynayan Alperen Şengün oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, grubu lider tamamladı

Final maçı pazar günü oynanacak

İzlanda'yı 99-72, Bulgaristan'ı ise 104-66 yenerek yarı finali garantileyen ay-yıldızlı ekibin final yolundaki son rakibi yarın D Grubu'nda oynanacak Hollanda-Hırvatistan ve Belçika-İsveç maçların ardından belli olacak. 12 Dev Adam, çapraz eşleşmede bu grubu ikinci bitiren ülkeyle eşleşecek.

Turnuvada yarı final maçları cuma, final maçı ise pazar günü oynanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, grubu lider tamamladı

Şampiyon, Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak

Millilerimizin grubunda bugün oynanan diğer karşılaşmada İzlanda, Bulgaristan’ı 93-76 yendi. Turnuvaya veda etmeleri ikinci maçların ardından kesinleşen ülkelerden İzlanda grubu üçüncü, Bulgaristan ise dördüncü sırada tamamladı.

Turnuvanın şampiyonu olan ülke 2-7 Temmuz 2024'te düzenlenecek FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı kazanacak.