A Milli Erkek Basketbol Takımı, grubu lider tamamladı A Milli Erkek Basketbol Takımı, Ukrayna'yı 85-72 yenerek gruptan lider olarak çıktı ve yarı finaldeki rakibini beklemeye başladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu'ndaki son maçında Ukrayna ile karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabaka çekişmeli başladı.

İlk çeyrek 25-25 beraberlikle geçilirken ikinci periyotta Ukrayna’nın üç sayılık isabetlerine boyalı alandaki performansıyla yanıt veren millilerimiz soyunma odasına 49-41 önde girdi.

Gruptan lider çıktık

Üçüncü çeyrekte ritmini bulan ay-yıldızlılar son periyoda 70-55 önde girdi ve salondan 85-72'lik galibiyetle ayrılarak gruptan lider olarak çıktı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu ilk dakikadan itibaren muhteşem oynayan Alperen Şengün oldu.

Final maçı pazar günü oynanacak

İzlanda'yı 99-72, Bulgaristan'ı ise 104-66 yenerek yarı finali garantileyen ay-yıldızlı ekibin final yolundaki son rakibi yarın D Grubu'nda oynanacak Hollanda-Hırvatistan ve Belçika-İsveç maçların ardından belli olacak. 12 Dev Adam, çapraz eşleşmede bu grubu ikinci bitiren ülkeyle eşleşecek.

Turnuvada yarı final maçları cuma, final maçı ise pazar günü oynanacak.

Şampiyon, Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak

Millilerimizin grubunda bugün oynanan diğer karşılaşmada İzlanda, Bulgaristan’ı 93-76 yendi. Turnuvaya veda etmeleri ikinci maçların ardından kesinleşen ülkelerden İzlanda grubu üçüncü, Bulgaristan ise dördüncü sırada tamamladı.

Turnuvanın şampiyonu olan ülke 2-7 Temmuz 2024'te düzenlenecek FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı kazanacak.