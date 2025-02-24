A Milli Erkek Basketbol Takımı ikinciliği İzlanda'ya bıraktı

FIBA EuroBasket 2025 elemeleri 6. maçında Türkiye, İzlanda deplasmanına çıktı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 83-71'lik skorla kazandı.
Kasım ayındaki maçlarda EuroBasket'e katılma hakkı kazanan Ay-Yıldızlılar, 3'üncü mağlubiyetini aldı ve grubu 3'üncü sırada tamamladı.
İzlanda ise 3'üncü kez galip geldi ve grubu 2'nci sırada tamamlayarak turnuvaya gitmeye hak kazandı.
İZLANDA 83 - TÜRKİYE: 71
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Alexandre Deman (Fransa), Juozas Barkauskas (Litvanya)
İzlanda: Fridriksson 13, Steinarsson 9, Hermannsson 23, Haukur Palsson 6, Hlinason 13, Kari Jonsson 6, Kristinn Palsson 9, Gunnarsson 2, Thrastarson, Bjarni Jonsson 2
Türkiye: Şehmus Hazer 7, Kenan Sipahi 5, Onuralp Bitim 13, Ercan Osmani 12, Furkan Haltalı 10, Yiğit Arslan, Erten Gazi, Sadık Emir Kabaca 2, Sarper David Mutaf 6, Muhsin Yaşar 16
1. Periyot: 26-16
Devre: 46-38
3. Periyot: 69-54
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