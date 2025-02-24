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A Milli Erkek Basketbol Takımı ikinciliği İzlanda'ya bıraktı

A Milli Erkek Basketbol Takımı ikinciliği İzlanda'ya bıraktı A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket elemelerinde konuk olduğu İzlanda'ya 83-71 mağlup oldu. Şampiyonaya katılmayı daha önce garantileyen milliler grubunu 3'üncü sırada tamamladı.