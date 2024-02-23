A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'ya mağlup oldu A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu ilk maçında deplasmanda İtalya'yı 87-80'lik skorla yenildi.

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2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu ilk maçında Gianmarco Pozzecco yönetimindeki İtalya ile Ergin Ataman'ın çalıştırdığı A Milli Erkek Basketbol Takımımız karşı karşıya geldi.

Vitrifrigo Arena'da oynanan müsabakada kazanan 87-80'lik skorla ev sahibi İtalya oldu.

İtalya, soyunma odasına önde gitti

Mücadelenin ilk çeyreğinde ay-yıldızlılar, milli formayı ilk kez giyen Tarık Biberovic'le etkili oldu.

Milli Takım top kayıplarına etkili olamayınca ilk çeyrek 24-24 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci çeyrekte oyun üstünlüğünü ele alan ve az hata yapan İtalya, soyunma odasına 50-39 önde gitti.

A Milli Takım, 7 sayı farkla yenildi

İkinci yarıya ev sahibi etkili başlasa da Ergin Ataman'ın öğrencileri farkı 8 sayıya kadar indirdi. Daha sonrasında İtalya oyunu yeniden aldı ve son 10 dakikaya 68-56'lık skorla girildi.

Son çeyrekte İtalya, dış atışlar ile oyun hakimiyetini elinde tuttu. Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla farkı azaltan 12 Dev Adam, savunmada aynı etkiyi gösteremeyince parkeden 87-80 mağlup ayrıldı.

Rakibimiz İzlanda olacak

Türkiye, EuroBasket Elemeleri'ndeki bir sonraki maçını 25 Şubat Pazar günü evinde İzlanda ile oynayacak.