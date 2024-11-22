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AA & Ensonhaber

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımımız, üçüncü maçında Macaristan'ı ağırladı.



Taraftarının büyük desteğiyle müsabakaya iyi başlayan ay-yıldız ekip, 5. dakikayı 13-11 önde geçti. Şehmus Hazer'in etkili performansıyla maçın kontrolünü elinde bulunduran Türkiye, ilk periyodu 27-20 üstün kapattı.

CEDİ OSMAN FARK YARATTI

İkinci çeyreğe tutuk giren milliler, ilk 2,5 dakika skor üretemedi. Suskunluğunu 13. dakikanın sonlarında Cedi Osman'ın tam sahayı katedip bulduğu sayıyla bozan A Milli Takım, 15. dakikayı 7 sayı farkla 34-27 önde geçti. Sonrasındaki 30 saniyede Macaristan 4-0'lık seriyle farkı 3 sayıya (34-31) indirince başantrenör Ergin Ataman mola aldı. Mola dönüşü Cedi'nin 3 sayılık basketiyle rahatlayan milliler, Şehmus, Kenan ve Ercan ile skor üretmeye devam etti ve 19. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 43-35. Pota altında rakibini durdurmakta zorlanan ay-yıldızlı ekip, devre arasına 43-37 önde girdi.

ŞEHMUS VE CEDİ OSMAN İLE MACARİSTAN'A ŞANS VERMEDİK

Müsabakanın ikinci devresi karşılıklı basketlerle başladı. Şehmus ve Cedi ile skor üreten A Milli Takım, 25. dakikanın ilk saniyelerinde Furkan'ın smacıyla maçta ilk kez farkı çift haneye taşıdı: 52-42. "12 Dev Adam" müsabakanın 28. dakikasını 13 sayılık farkı (56-43) buldu. Kısa sürede Hanga ve Filipovity ile üst üste iki kez üç sayılık isabet bulan Macaristan, aynı dakika içinde farkı 7 sayıya (56-49) çekti. Türkiye, rakibine David Mutaf ve Şehmus Hazer'in üçer sayılık basketlerle cevap verdi ve periyodu 62-49 üstün bitirdi.

26 SAYI FARK İLE KAZANDIK

Son çeyrekte oyuna Cedi Osman ağırlığını koydu. Etkili bir performans sergileyen ay-yıldızlı takım, maçın 39. dakikasında farkı 24 sayıya (86-62) çıkardı. Son anlarda farkı koruyan milliler, sahadan 26 sayı farkla 92-66 galip ayrıldı.

EN SKORER ŞEHMUS

Şehmus Hazer, attığı 25 sayıyla maça damga vurdu.

Müsabakada 30 dakika 32 saniye süre alan Şehmus, 25 sayı, dörder ribaunt ve asistle mücadele etti. 25 yaşındaki oyuncu, performansıyla galibiyette başrolü oynadı.

Milli takımda son çeyrekte maçı koparan oyuncu olan Cedi Osman ise 21 sayıyla oynadı. Bu iki oyuncuya Ercan Osmani 17 sayı, Kenan Sipahi 10 sayı, 6 asist, Furkan Haltalı ise 8 sayı, 9 ribauntla eşlik etti. Ay-yıldızlılarda David Mutaf 7, Yiğitcan Saybir ve Melih Tunca ise ikişer sayı kaydetti.

12 DEV ADAM 2. KEZ KAZANDI

"12 Dev Adam" Avrupa Şampiyonası elemelerinde ikinci kez kazandı.

B Grubu'na deplasmandaki İtalya mağlubiyetiyle başlayan ay-yıldızlı takım, sonrasında İzlanda ve Macaristan'ı mağlup ederek üst üste iki galibiyet elde etti.

Milliler, grubun 4. müsabakasında 25 Kasım Pazartesi günü deplasmanda yine Macaristan ile karşılaşacak.

Macaristan ise B Grubu'ndaki üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

BGM'DEKİ İLK MAÇTA FARKLI GALİBİYET

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Gelişim Merkezi'nde çıktığı ilk maçtan farklı galibiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'nin yeni basketbol üssü olan BGM'de ilk maçını Macaristan ile yaptı. Milliler, müsabakayı 26 sayı farkla kazandı.

Türkiye: 92 - Macaristan: 66

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Michal Proc (Polonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna)

Türkiye: Şehmus Hazer 25, Kenan Sipahi 10, Cedi Osman 21, Ercan Osmani 17, Furkan Haltalı 8, Yiğitcan Saybir 2, Göksenin Köksal, David Mutaf 7, Muhsin Yaşar, Erkan Yılmaz, Emre Melih Tunca 2, Yiğit Arslan

Macaristan: Perl 16, Varadi, Benke 8, Goloman 11, Reuvers 10, Pongo, Vojvoda 9, Filipovity 5, Hanga 3, Keller 4

1. Periyot: 27-20

Devre: 43-37

3. Periyot: 62-49