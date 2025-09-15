A Milli Erkek Basketbol Takımı, yurda döndü

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Türkiye'yi 88-83 mağlup eden Almanya, kupanın sahibi oldu.

A Milli Takım, EuroBasket'te 2001'in ardından 2025'te de ikinci olarak gümüş madalya elde etti.

Tamamlanan turnuvanın ardından ise ay-yıldızlılar yurda döndü.

Milliler, İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

"TÜRK MİLLETİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, şunları dedi:

Şampiyona boyunca her geçen gün artan bir destekle bizleri bağrına basan Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Bu gençler, bu çocuklar Türk bayrağını büyük bir hırsla bütün dünyaya en iyi şekilde en son saniyeye kadar temsil ettiler. Gururluyuz ama ben şahsım adına çok üzgünüm. Şampiyonluğu Türk milletine getirmeyi çok hayal ediyordum. Son topta şampiyonluğu verdik ama Türk halkına tekrar basketbolu sevdirdik. O yüzden bu çocuklara tekrar teşekkür ederim.

"MAALESEF BAŞARAMADIK"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Cedi Osman, şu ifadeleri kullandı:

Bu 21 gün boyunca desteğinizi hep hissettik. Gönül isterdi buraya kupayla dönmek ama maalesef başaramadık. Ama inanın elimizden gelen en iyisini yaptık. Umarım sizleri gururlandırabilmişizdir birazcık. Biz elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sizin desteğiniz olmadan buralara gelmek çok zor olurdu. İyi ki varsınız, teşekkür ederiz.

"O KUPAYLA ÜLKEMİZE DÖNECEĞİZ BİR GÜN"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldızı Alperen Şengün, şu değerlendirmeyi yaptı: