A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda kadroda değişiklik A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda genç oyuncular Berke Büyüktuncel ve Furkan Haltalı kadrodan çıkarıldı.

AA

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda aday kadroda değişiklikler yaşandı.

12 Dev Adam'da Berke Büyüktuncel ve Furkan Haltalı sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Geçmiş olsun denildi

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, İtalya kampının ardından çalışmalarına İstanbul'da devam eden ay-yıldızlı ekipte Berke'nin sol ayak bileği ile hamstring, Furkan Haltalı'nın ise sağ omuz sakatlığı olduğu kaydedilirken, iki oyuncunun da aday kadroda yer almayacağı belirtildi.

TBF ayrıca iki oyuncuya da "geçmiş olsun" dileklerini sundu.