A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki maç takvimi belirlendi

AA & Ensonhaber
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'ndaki maç takvimi belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) açıklamasına göre ay-yıldızlılar, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda ilk maçını, 27 Ağustos Çarşamba günü ev sahibi Letonya ile oynayacak.
MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI
27 Ağustos Çarşamba:
Letonya-Türkiye
29 Ağustos Cuma:
Türkiye-Çekya
30 Ağustos Cumartesi:
Türkiye-Portekiz
1 Eylül Pazartesi:
Estonya-Türkiye
3 Eylül Çarşamba:
Türkiye-Sırbistan
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