A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki maç takvimi belirlendi
AA & Ensonhaber

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'ndaki maç takvimi belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) açıklamasına göre ay-yıldızlılar, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda ilk maçını, 27 Ağustos Çarşamba günü ev sahibi Letonya ile oynayacak.

MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI

27 Ağustos Çarşamba:

Letonya-Türkiye

29 Ağustos Cuma:

Türkiye-Çekya

30 Ağustos Cumartesi:

Türkiye-Portekiz

1 Eylül Pazartesi:

Estonya-Türkiye

3 Eylül Çarşamba:

Türkiye-Sırbistan

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Emre Çalışkan
Editor