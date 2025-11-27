A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek maçı kadrosu belli oldu

- Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek maçı kadrosunu açıkladı.
- Maç, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında saat 21.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
- Bosna Hersek'i konuk edecek takım, 12 kişilik kadrosuyla sahada olacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu akşam Bosna Hersek'i konuk edeceği müsabakanın 12 kişilik kadrosu belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, kritik müsabaka saat 21.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
12 KİŞİLİK KADRO
Mücadelede yer alacak sporcular şunlar:
Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Onuralp Bitim, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven.