A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

İHA
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), kıtalararası kupa elemelerinin tamamlanmasının ardından yeni dünya sıralamasını açıkladı.
ABD, sıralamadaki liderliğini korurken Sırbistan ikinci, Almanya ise üçüncü sırada yer aldı.
FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri’nde Macaristan’a karşı iki galibiyet alarak puanını 429’dan 437.4'e yükselten Türkiye’nin, 27. sıradaki yeri değişmedi.
İLK 10 SIRA
1 - ABD: 839 puan
2 - Sırbistan: 759.6 puan
3 - Almanya: 755.1 puan
4 - Fransa: 753 puan
5 - Kanada: 747.5 puan
6 - İspanya: 746.6 puan
7 - Avustralya: 733.2 puan
8 - Arjantin: 731.8 puan
9 - Letonya: 710.9 puan
10 - Litvanya: 701.3 puan
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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