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AA & Ensonhaber

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, milli takımın aday kadrosuna 19 isim çağırıldı.

ADAY KADRO

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 Kasım Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde, 25 Kasım Pazartesi günü ise deplasmanda Macaristan'la iki karşılaşmaya çıkacak ay-yıldızlıların aday kadrosu şu şekilde:

Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz, Shane Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Kerem Kuthan Konan (Beşiktaş Fibabanka), Sarper David Mutaf (Bursaspor), Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabacı (Galatasaray), Muhsin Yaşar, Kenan Sipahi (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Furkan Korkmaz (AS Monaco), Onuralp Bitim (Bayern Münih), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)

FENERBAHÇE'DEN OYUNCU YOK

Kadroda Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda bulunan hiçbir yerli oyuncu yer almadı.

Ataman, sadece Fenerbahçe'nin Bayern Münih'e kiraladığı Onuralp Bitim'i kadroya aldı.

NELER OLMUŞTU?

Basketbolda sezon öncesinde Panathinaikos hazırlık maçında Galatasaray'a konuk olmuştu

Futbolda Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçtan sonra oynanan hazırlık maçında Ergin Ataman, Galatasaraylı taraftarların tezahüratlarına maçın skoru 3-1 işareti yapmıştı.

Fenerbahçe bu görüntülerin ardından Ergin Ataman'a tepki göstermişti ve Ataman takımın başında bulunduğu sürece milli takıma hiçbir oyuncusunu göndermeyeceğini açıklamıştı.