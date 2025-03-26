A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli olacak

AA & Ensonhaber

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Avrupa Şampiyonası'ndaki (EuroBasket 2025) rakipleri, yarın belli olacak.

Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Riga Sirki'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 16.00'da başlayacak.

6 TAKIMDAN OLUŞAN DÖRT GRUBA AYRILACAKLAR

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre Türkiye, Kıbrıs Rum Kesimi ile aynı grupta yer alamayacak.

Kuranın ardından organizasyonda mücadele edecek 24 ülke, 6 takımdan oluşan dört gruba ayrılacak.

TORBALAR

1. Torba: Sırbistan, Almanya, Fransa, İspanya

2. Torba: Letonya, Litvanya, Slovenya, Yunanistan

3. Torba: İtalya, Karadağ, Polonya, Çekya

4. Torba: Finlandiya, Gürcistan, Türkiye, İsrail

5. Torba: Belçika, Bosna-Hersek, Estonya, Büyük Britanya

6. Torba: İsveç, İzlanda, Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi

42. KEZ DÜZENLENECEK

Bu yıl 42. kez düzenlenecek organizasyonun grup aşaması Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi), Tampere (Finlandiya), Katowice (Polonya) ve Riga (Letonya) kentlerinde yapılacak. Organizasyonun final aşaması da Riga'da oynanacak.