A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Venezuela ile oynayacağı maç korona nedeniyle iptal edildi

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın bugün Venezuela ile yapacağı hazırlık maçı, rakip takımda yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın, FIBA Olimpiyat Elemeleri öncesi bugün Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçı, Venezuela Milli Takımı'nda görülen koronavirüs vakaları sebebiyle iptal edildi.

Elemeler öncesi iki hazırlık maçı planlayan Milliler, Rusya ile de bir hazırlık maçı organize etmişti.

30 HAZİRAN’DA URUGUAY’LA KARŞILAŞACAĞIZ

12 Dev Adam, Olimpiyat Elemeleri kapsamında ilk olarak 30 Haziran'da Uruguay ile karşı karşıya gelecek.