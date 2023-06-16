A Milli Kadın Basketbol Takımı, Macaristan'ı mağlup etti EuroBasket D Grubu ikinci maçında A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Macaristan'ı 69-68'le mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

FIBA Kadınlar EuroBasket 2023 D Grubu ikinci maçında A Milli Takım, Macaristan'la karşı karşıya geldi. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da bulunan Arena Stozice'de oynanan mücadelenin ilk çeyreği 18-13, ikinci çeyreği ise 34-26 Macaristan üstünlüğü ile geçildi. Üçüncü çeyrekte de rakibine diş geçiremeyen Milliler, son periyoda 51-42 geride girdi. Final bölümünde etkili bir oyun sergileyen Milliler, skoru 67-67'ye getirdi. Maçtan galibiyetle ayrıldık Sevgi Uzun'un basketiyle 27 saniye kala 1 sayı öne geçen Potanın Perileri, savunmadaki etkili oyunuyla parkeden 69-68 galip ayrıldı. Potanın Perileri grubundaki üçüncü ve son maçında 18 Haziran Pazar günü Slovakya ile karşılaşacak.