Petrol
84.42
1.88%
Euro
17.7462
0.07%
Dolar
18.5072
0.17%
Altın
968.53
0.57%
Borsa
3266
0.17%
Bitcoin
353.685
-0.35%
BTXN Coin
10.70
3.68%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda Ceyhun Yıldızoğlu ile yollar ayrıldı

    Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.
    • 27.09.2022 - 19:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda Ceyhun Yıldızoğlu ile yollar ayrıldı

    Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Kadın Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

    Takımın başına kimin geleceği belirsiz

    Ceyhun Yıldızoğlu 2018 yılından bu yana A Milli Takım'ın başındaydı. Ay-Yıldızlılar'da göreve kimin getireleceği henüz belli değil.

    Milliler, 2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde mücadele ediyor. Gruptaki ilk iki maçını kazanan Türkiye, kasım ve şubat aylarında 2'şer karşılaşma daha oynayacak.

    A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda Ceyhun Yıldızoğlu ile yollar ayrıldı #1

    TBF’den yapılan açıklamada, “2018 yılından bu yana A Kadın Milli Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Ceyhun Yıldızoğlu'na değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.” denildi.

    Açıklamada, Türk basketboluna antrenör olarak önemli katkılarda bulunan Ceyhun Yıldızoğlu'na bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

    A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda Ceyhun Yıldızoğlu ile yollar ayrıldı #2


    Polonya ile Norveç, doğalgaz anlaşması imzaladı
    Dünya

    Polonya ile Norveç, doğalgaz anlaşması imzaladı

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Balıklı Rum Hastanesi için iyileştirme çalışmalarına başlandı
    Gündem

    Balıklı Rum Hastanesi için iyileştirme çalışmalarına başlandı

    Görüş Bildir