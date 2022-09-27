A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda Ceyhun Yıldızoğlu ile yollar ayrıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Kadın Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Takımın başına kimin geleceği belirsiz

Ceyhun Yıldızoğlu 2018 yılından bu yana A Milli Takım'ın başındaydı. Ay-Yıldızlılar'da göreve kimin getireleceği henüz belli değil.

Milliler, 2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde mücadele ediyor. Gruptaki ilk iki maçını kazanan Türkiye, kasım ve şubat aylarında 2'şer karşılaşma daha oynayacak.

TBF’den yapılan açıklamada, “2018 yılından bu yana A Kadın Milli Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Ceyhun Yıldızoğlu'na değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.” denildi.

Açıklamada, Türk basketboluna antrenör olarak önemli katkılarda bulunan Ceyhun Yıldızoğlu'na bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.