AA & Ensonhaber

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları Elif Bayram ve Sinem Ataş, 2025 Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde İzlanda ve Romanya'yı mağlup ederek grupta 6'da 6 yapmak istediklerini söyledi.

Milli oyuncular Elif Bayram ile Sinem Ataş, AA muhabirine Basketbol Gelişim Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ ŞEKİLDE SAHAYA ÇIKIP MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Milli takımın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki performansına değinen Elif Bayram, şu ifadeleri kullandı:

Grupta 4 karşılaşmamızın 4'ünü de kazandık ama bizim amacımız 6'da 6 yapmak olacak. Hiçbir takım mağlubiyet için sahaya çıkmaz. Şampiyonaya gitmeyi garantilemiş olsak da aynı motivasyonla önce evimizdeki sonra da deplasmandaki maçı en iyi skorla kazanmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası için bu galibiyetler takıma moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Bu yüzden 6'da 6 yaparak namağlup bir şekilde şampiyonaya gitmek önemli. O yüzden motive olup, en iyi şekilde sahaya çıkıp maçı kazanmak istiyoruz.

"RAKİPLERİMİZ, BU SEFER KAZANMAK İSTEYECEKTİR"

İzlanda ve Romanya maçlarının ilk karşılaşmalara göre farklı geçebileceğine değinen Elif Bayram, şu şekilde görüş belirtti:

Rakiplerimiz, bu sefer kazanmak isteyecektir. Bizim daha önce oynadığımız basketbolun üstüne koymamız lazım. Ben, herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Aynı basketbolu oynarsak rakibin çok da bir önemi yok.

"GELİRLERSE ÇOK MUTLU OLURUZ"

Kocaeli'de oluşacak atmosfere değinen Elif Bayram, şu şekilde konuştu:

Umarım Slovakya maçındaki atmosferin aynısı olur. Herkesi de buradan tekrar maça çağıralım. Kocaeli'de ilk defa bu kadar taraftar önünde oynamıştım. O maç çok güzeldi. Her sayı attığımızda taraftarın bağrışları ve güzel destekleri çok hoşumuza gitti. Umarım yine orada olurlar. Umarım aynı şekilde güzel bir maç seyrettirebiliriz. Gelirlerse çok mutlu oluruz.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA GİTMEK İSTİYORUZ"

Sinem Ataş ise Avrupa Şampiyonası'nın elemelerine çok iyi başladıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Gruptaki 4 maçımızı da kazandık. İyi sonuçlar elde ettik. Kalan iki maçımızı da kazanmak istiyoruz. Bizim için her milli maç çok önemli. Bu zihniyetle maça çıkacağız. Maçımız İzmit'te olacak. Daha önce İzmit'te oynadığımızda bizi çok iyi desteklediler. Salonun atmosferi çok iyiydi. Buradan tekrar İzmit halkını maça davet ediyoruz. Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandık ama her maç önemli. Sayı avantajı ve averajlar önemli. Bu maçları da kazanıp daha iyi bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz.

"İKİ MAÇI DA KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Karşılaşacakları Romanya ve İzlanda'yı değerlendiren Sinem Ataş, şu ifadeleri kullandı: