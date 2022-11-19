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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda karşılaşacağı Arnavutluk ve Slovenya maçları için 16 kişilik kadrosu belli oldu.