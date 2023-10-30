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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belirlendi

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belirlendi A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda karşılaşacağı Slovakya ve İzlanda müsabakaları için 16 kişilik aday kadrosu belli oldu.