A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu duyuruldu

AA

FIBA 2025 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Romanya ve Slovakya'yla karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 7 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Romanya, 10 Kasım Pazar günü ise deplasmanda Slovakya ile karşılaşacak milli takımın aday kadrosunun 3 Kasım'da İstanbul'da toplanacağı belirtildi.

ADAY KADRO AÇIKLANDI

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Elif Bayram, Melek Uzunoğlu (Beşiktaş), Sinem Ataş (ÇBK Mersin), Sehernaz Çidal, Berfin Sertoğlu (Emlak Konut), Sevgi Uzun, Şerife Alper Onar, Tilbe Şenyürek, Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe), Meltem Yıldızhan, Ayşe Cora, Gökşen Fitik, Derin Erdoğan (Galatasaray), Zeynep Şevval Gül, Esra Ural Topuz (OGM Ormanspor), Teaira Zyaira McCovan.

MİLLİLER LİDER DURUMDA

A Milli Kadın Basketbol Takımı, grup liderlerinin doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılacağı elemelerde F Grubu'nda 2 maçını da kazanarak lider durumda bulunuyor.